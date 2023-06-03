Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni yapılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katılıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Göreve Başlama Töreni"ne, 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sıra çok sayıda bakan ile aralarında Türk Devletleri Teşkilatı, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da olduğu uluslararası kuruluş temsilcileri ile tam 78 ülkeden üst düzey katılım gerçekleşiyor.

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Seçimlere müteakip arayarak sevincimizi paylaşanlara teşekkür ediyorum. 28 Mayıs gecesi Afrika'dan Asya'ya, o muhteşem sevgi selini unutmayacağız. Tüm bunlarla birlikte dergi kapakları üzerinden milli iradeye müdahale girişimlerini unutmayacağız. Rabbim bizi milletimize dostlarımıza mahçup etmesin diyorum. Aziz milletim, değerli dostlar Türkiye siyasi tarihinin en kritik seçimlerinden birini daha alnının akıyla geride bıraktı.

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