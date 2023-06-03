SF Trade, bir çocuk festivaline daha imza attı

EGE Serbest Bölge'de deri ve teknik tekstil alanlarında 2 işletmesiyle faaliyet gösteren SF Trade, her yıl geleneksel olarak düzenlediği çocuk festivalinin 10'uncusunu renkli bir etkinlik programıyla fabrika bahçesinde gerçekleştirdi. Çalışanların motivasyonunu yükselten etkinlik hakkında bilgi veren SF Trade Genel Müdürü Aylin Gözay, birbirinden farklı sürprizler sunan çocuk festivalinde hep birlikte yaza merhaba dediklerini söyledi. Gözay, "SF Trade olarak geniş bir aileyiz. Geleceğin büyükleri olan çocuklarımıza da yatırım yapıyoruz. Onların da bu ailenin bir ferdi olarak büyümesini ve ülkeye faydalı bireyler olmasını istiyoruz" dedi.



HAYALİMDEKİ DÜNYA

Bu yılın temasını, "Hayalimdeki Dünya" olarak belirlediklerini ve çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmak için hepimize büyük sorumluluklar düştüğünü belirten Aylin Gözay, SF Trade'in en önemli stratejilerinden birinin "Sürdürülebilir Ürün ve Üretim" olduğunun bir kere daha altını çizdi. SF Trade çalışanları ve çocuklarının bir araya geldiği festival kapsamında animasyon ekibinin hazırladığı yarışmalar, sihirbazlık gösterileri ve oyunlar tüm katılımcılara keyifli saatler yaşattı. Hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyleyip, pastalarını kesen çocuklar, anne ve babalarının işyerlerinde bir aktiviteye katılmaktan çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

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