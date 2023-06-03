Son dakika: AK Parti’nin A Takımı belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında AK Parti Meclis Grup Yönetimi'nde yer alacak isimler belirlendi.

AK Parti'nin A takımı belli oldu. Buna göre; AK Parti TBMM Grup Başkanlığına Abdullah Güler, Grup Başkanvekilliklerine ise; Abdulhamit Gül, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu seçildi.

AK PARTİ GRUP BAŞKANI ABDULLAH GÜLER KİMDİR?

28 Mart 1969'da Sivas'ta doğdu. Baba adı Ahmet Ali, anne adı Fatma'dır. Hukuk Müşaviri, Avukat. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

İstanbul'da uzun yıllar serbest avukat olarak çalıştıktan sonra, TOKİ Başkan Danışmanı ve Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2003-2015 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2009-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Hukuk Komisyonu Başkanlığı yaptı.

ÖZLEM ZENGİN KİMDİR?

Özlem Zengin, 1969 yılında Tokat'ta doğmuştur. Baba adı Salih, anne adı Nimet'tir.



Avukat olan Özlem Zengin, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans yaptı.





Serbest avukat olarak çalıştı. Medya alanında çalışmalar ve televizyon programları yaptı. 25. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı olarak görev aldı.



İyi düzeyde İngilizce bilen Zengin, 3 çocuk annesidir.

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU KİMDİR?

Aslen Çankırılı olan M. Emin AKBAŞOĞLU 6 Ekim 1968'de İstanbul'da doğdu. Baba adı Bayram, anne adı Nevin'dir.



Yönetici, Avukat; Küçükköy İHL'den sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Ayrıca Halkla İlişkiler Bölümünden mezun oldu.



Gaziosmanpaşa Millî Gençlik Vakfı İlçe Başkanlığı, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.





Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü ve Müfettiş olarak, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda Hukuk Müşaviri ve 1. Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı.



Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığı'na atandı.



Avrupa ülkeleri ile birlikte gerçekleştirilen Geliştirilmiş Bilirkişilik Projesinde Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yönetimlerinde bulundu.



25, 26 ve 27. Dönem Çankırı Milletvekili seçildi. 26. Dönemde Anayasa Komisyonu Kâtip Üyesi olarak görev aldı.



AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapmaktadır. İngilizce ve Arapça bilen Akbaşoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

LEYLA ŞAHİN USTA KİMDİR?

Leyla Şahin Usta, 1973 yılında İstanbul'da doğdu. Baba adı Alaeddin, anne adı Fadime



Tıp Doktoru; Tıp eğitimini Viyana Medizinische Universität'ta tamamladı.





25 ve 26. Dönemde Konya Milletvekili seçildi. AK PARTİ Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu Üyeliği, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Sözcülüğü, çeşitli Meclis araştırması komisyonları ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği yaptı.



Çok iyi düzeyde Almanca ve orta düzeyde İngilizce bilen Usta, evli ve 2 çocuk annesidir.

ABDULHAMİT GÜL KİMDİR?

12 Mart 1977'de Gaziantep Nizip'te doğdu. Baba adı Cemil, anne adı Saliha'dır. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.





Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gençlik kollarında aktif olarak yer aldı. Milli Gençlik Vakfı Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Üyesidir. Ankara'da serbest avukatlık yaptı. Refah ve Fazilet Partisi Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. HAS Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Ankara İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. AK PARTİ 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi. Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. AK PARTİ 5. Olağan Büyük Kongresinde yeniden MKYK Üyeliğine seçildi ve AK PARTİ Genel Sekreteri olarak görevlendirildi. Adalet Bakanıdır.



Gül, evli ve 3 çocuk babasıdır.