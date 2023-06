Bakanlıklarda devir-teslim töreni

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. Yeni kabinenin Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Rabb'im, bizi milletimize karşı mahcup etmesin. Yeni kabine üyelerimizin her birine başarılar diliyorum." dedi.

DEVİR-TESLİM TÖRENLERİ BAŞLADI

Başkan Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından bakanlıklarda devir-teslim törenleri de başladı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na getirilen Mehmet Fatih Kacır, görevi törenle Mustafa Varank'tan devraldı.

Devir töreninde konuşan Mustafa Varank şu ifadeleri kullandı:

Bir büyük başarı elde ederek tekrar cumhurbaşkanı seçildi. Yemin ederek görevi teslim aldı. Türkiye Yüzyılı'nın kabinesini de dün akşam paylaştı. Bizlere görev vermiş olması ve bu görevi sürdürmemize müsaade etmiş olması için müteşekkiriz. Beraberce Türkiye'ye hizmet etmeye çalıştık. 5 yıl boyunca layıkıyla yerine getirmek için çalıştık. Bu görev ve sorumlulukları bu millete hizmet etme sevdası ile yerine getirince netice alıyorsunuz. Bu görevin sonuna gelmiş olduk. Bu bir takım çalışması. Türkiye'nin otomobilinden imece uydusuna kadar farklı ilklerin olduğu dönemi yaşadık.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın ilk sözleri ise şu şekilde:

Türkiye Yüzyılı kabinesinde bizleri sanayi ve Teknoloji bakanı olarak tevdi etmesi nedeni ile sayın cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bizlere her zaman ağabeylik yaptığı için sayın bakanımıza teşekkür ediyorum. Sayın bakanım siz 5 yıl boyunca emek ve gayretle sayın cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olarak bunları elde ettiniz. Bizlere örnek bir bakanlık dönemi geçirdiniz. Sizinle yol arkadaşı olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum Türkiye'nin otomobili sizin döneminizde gerçekleşti. Gökbey bu dönemde gerçekleşti. Organize sanayi bölgelerimizin sayılarını bu dönemde artırdık. TEKNOFEST'leri bu dönemde gerçekleştirdik. Çıta çok yüksek bunun bilincindeyiz.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Hazine ve Maliye Bakanlığına getirilen Mehmet Şimşek, görevi törenle Nureddin Nebati'den devraldı.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları:



Değerli Bakanımızdan görevi devralma törenimize katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bayrak ve hizmet yarışında değerli emaneti şahsıma tevdi eden sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Küresel zorlukların devam ettiği, 14 milyon vatandaşımızı etkileyen deprem felaketinin yaşandığı dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı görevini büyük bir fedakarlıkla ifa eden sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum.

Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı artırmaktır. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada, şeffaflık, sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi, fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacaktır. Orda vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi her alanda öngörülebilirliğin artırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır.

ENFLASYONLA MÜCADELE TEMEL POLİTİKAMIZ

Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır.

En büyük yardımcım Bakanlığımızın değerli kadroları olacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı güçlü insan kaynağı ve liyakatlı kadroları ile her zaman ön planda olmuştur. Attığımız her adım aldığımız her kararın ülkemize duyulan görevi ve istikrarı güçlendirmeye devam etmesi önem arz etmektedir.

Bugün sayın Bakanımızdan devraldığımız bu bayrağı daha yukarı çıkarmak için geceli gündüzlü çalışacağız.

Nureddin Nebati'nin devir teslim töreninde açıklamaları şu şekilde:

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana teşkilatta aktif çalışmış biri olarak bizler her zaman milletimize hizmet etmeyi, ülkemize eser hizmet kazandırmayı en temel vazifemiz olarak görmeyi sürdüreceğiz. Bu anlayışla sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğnde 3 dönem milletvekilliği, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi birçok görevi ifa etmek için gayret gösterdim.

Sayın Bakanımızın yeni dönemde başarılı olacağına inancım tamdır. Durmak yok yola devam ediyerek sizleri muhabbetle selamlıyorum, rabbim Kabine'yi sayın Cumhurbaşkanımızı, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi bir yükü tekrar üzerine alarak kutlu davada büyük gayret sarf edecek olan değerli Bakanıma güzel kararlar vermesi nasip olsun diye dua ediyorum.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, törenle görevi Süleyman Soylu'dan devraldı.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, görevi törenle Murat Kurum'dan devraldı.