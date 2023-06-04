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Haberler Gündem Dünya liderleri töreni izledi

Dünya liderleri töreni izledi

4.6.2023

Gazete

Dünya liderleri töreni izledi

MECLİS'TEKİ yemin töreni ve Anıtkabir ziyaretinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki durağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu. Törene eşi Emine Erdoğan ile birlikte katılan Cumhurbaşkanı, protokoldeki tüm misafirleriyle tek tek tokalaştı. Törene 21 ülkenin devlet başkanı katıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in yanı sıra Gabon, Gine Bissau, Güney Afrika, Karadağ, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Kongo, Kosova, KKTC, Kuzey Makedonya, Özbekistan, Ruanda, Senegal, Somali, Togo, Türkmenistan, Bangladeş ve Gine Cumhurbaşkanları Külliye'de yer aldı. Erdoğan'ın, 'Göreve Başlama Töreni'ne 13 ülkenin de başbakanı katılım gösterdi.

KÜLLİYE'DE MÜZİK ZİYAFETİ
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin de aralarında bulunduğu 13 ülkenin desteği dünya basınında geniş yer buldu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Çin ve Rusya'nın Meclis Başkanları salondaydı. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de katılımcılar için müzik ziyafeti sundu.

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