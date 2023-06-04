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Haberler Gündem Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak kimdir? Osman Aşkın Bak kaç yaşında, nereli?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak kimdir? Osman Aşkın Bak kaç yaşında, nereli?

Osman Aşkın Bak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede, Gençlik ve Spor Bakanı oldu. Peki Osman Aşkın Bak kaç yaşında, nereli? İşte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın kariyeri...

04.06.2023, 11:05

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak kimdir? Osman Aşkın Bak kaç yaşında, nereli?

Başkan Recep Tayip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. Yeni kabinede Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine Osman Aşkın Bak getirildi. Peki Osman Aşkın Bak kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Osman Aşkın Bak'ın hayatı..

OSMAN AŞKIN BAK KİMDİR?
Gençlik ve Spor Bakanı olan Bak, 11 Ekim 1966 yılında İstanbul Üsküdar'da doğdu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi bölümünden mezun oldu. İngiltere'de Nottingham Üniversitesinde İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği programında doktorasını tamamladı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev üstlendi. İstanbul Ticaret Odasında Meclis Üyesi olarak görev yaptı.

2007-2011 yıllarında Güreş Federasyonu Başkanı olan Bakan Bak, 2017-2018 yıllarında ise Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapmıştı.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca ve Farsça bilen Bak, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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