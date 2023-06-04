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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kimdir? Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli?

Mehmet Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede, Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Peki Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli? İşte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kariyeri...

04.06.2023, 10:49 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023, 10:50

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kimdir? Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli?

Başkan Recep Tayip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek getirildi. Peki Mehmet Şimşek kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Mehmet Şimşek'in hayatı...

MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?
Batman'da 1967 yılında doğan Şimşek, ilk ve orta öğrenimini Batman merkezde, liseyi ise Gercüş'te tamamladı. Şimşek, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden dönem ikincisi olarak mezun oldu.

Şimşek, 1993 yılında Exeter Üniversitesinde finans ve ekonomi dalında yüksek lisans derecesini aldı. Ardından Türkiye, ABD ve İngiltere'de önde gelen finans kuruluşlarında çalışan Şimşek, 22 Temmuz 2007 seçimlerinde AK Parti'den Gaziantep Milletvekili seçildi.

Bu tarihten sonra kurulan 60. Hükümet'te Hazineden sorumlu Devlet Bakanı olan Şimşek, Mayıs 2009'da ilan edilen kabine değişikliğiyle Maliye Bakanı olarak görevlendirildi. 64. Hükümet'te Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen Şimşek, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında kurulan yeni hükümette de ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı görevini yürüttü.

İngilizce bilen Şimşek, evli ve 3 çocuk babası.

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