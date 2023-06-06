Başkan Erdoğan ve kabine üyelerinden Anıtkabir’e ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yeniden seçilmesinin ardından açıkladığı yeni kabine, ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan ve kabine üyeleri, toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yeniden seçilmesinin ardından açıkladığı yeni kabine, ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Anıtkabir ziyaretin ardından ilk toplantısını Başkan Erdoğan liderliğinde saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacak.

İNŞALLAH ŞAHLANIŞ DÖNEMİMİMİZİN BAŞLANGIÇ NOKTASI HALİNE GETİRECEĞİZ

Başkan Erdoğan, ziyaret sonrası Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, "Bizlere emanetiniz olan cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın heyecanını ve haklı gururunu yaşadığımız bu seneyi inşallah şahlanış dönemimimizin başlangıç noktası haline getireceğiz." dedi.

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2. döneminde yeni kabine üyelerimizle birlikte huzurunuzdayız. Bugün kabinemizin ilk toplantısını yaparak Türkiye Yüzyılı'nın inşası hedefiyle süratle yola çıkıyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kabinemiz ile birlikte tüm Türkiye'ye 85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz. Bizlere emanetiniz olan cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın heyecanını ve haklı gururunu yaşadığımız bu seneyi inşallah şahlanış dönemimimizin başlangıç noktası haline getireceğiz. Rabbimiz bizleri milletimize karşı mahçup etmesin ruhun şad olsun."