Emine Erdoğan’dan Çevre Haftası mesajı: Doğayı tüketme yok etme, yaşat!

TÜRKİYE ve dünyada Sıfır Atık projesinin öncüsü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Her şeyden önce yaşamak için, yaşatmaya muhtacız. Şifa kaynağımız tabiatla dengeli, ölçülü ve ahenk içindeki bir ilişkiyi yeniden tesis etmeliyiz" dedi.

ŞİFA KAYNAĞIMIZ TABİAT

EMİNE Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı çevre mesajında şu ifadelere yer verdi: "Su, toprak, hava ve tüm canlıların insanlığa anlatmak istediği tek bir şey var: Doğayı tüketme, yok etme, yaşat! Her şeyden önce yaşamak için, yaşatmaya muhtacız. Şifa kaynağımız tabiatla dengeli, ölçülü ve ahenk içindeki bir ilişkiyi yeniden tesis etmeliyiz. Durduğumuz noktada, Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi hareketleriyle başlayan dönüşümü yaygınlaştırarak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma imkanına halen sahibiz. Yeter ki, hiçbir ülkeyi, hiçbir insanı teğet geçmeyecek iklim değişikliğini tersine çevirebilecek son kuşak olmanın bilinciyle hareket edelim. Yürekten inanıyorum ki, tabiat sevgisiyle değişen her yaşam, çözümün hayati bir parçası olacak. Bu vesileyle, 5 Haziran Dünya Çevre Gününü ve bu sene ikincisini kutladığımız Çevre Haftası'nı tebrik ediyorum."

BAŞKAN ERDOĞAN DA MESAJ PAYLAŞTI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çevre Günü'nü kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Çevre Günü'nü tebrik ediyor, doğal zenginliklerimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılması hususunda tüm vatandaşlarımı duyarlı olmaya davet ediyorum. Türkiye olarak icra ettiğimiz pek çok çalışmayla daha yaşanabilir bir dünya için gayret göstermeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.