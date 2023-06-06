İlk Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yapıyor...

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BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI ŞÖYLE:

Seçim sonuçlarının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. 28 Mayıs tarihi itibarıyla Türk demokrasisini dünyada referans alınan bir konuma yükselten herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Siyasi olarak kazananlar bellidir. Bizimle ittifakımızla birlikte Türkiye kazanmıştır. Her seçim döneminde ellerini ovuşturan kriz heveslileri dışında fitne tüccarları dışında, terör baronları dışında, birliğimize dirliğimize kasteden odaklar dışında seçimlerin kaybedeni yoktur. Seçimler gelir geçer. Bunlar demokrasinin olmazsa olmazıdır. Asıl mesele ülkemizin birliği refahı ve geleceğidir. Asıl mesele ülkemizde çekişmeli geçen siyasi rekabetin, siyasi husumete dönüşmesine fırsat verilmemesidir.

"100 MİLYONLUK BÜYÜK BİR AİLEYİZ

Sandıklar kapandıktan sonra önümüze bakabiliyorsak, bizim bileğimizi kimse bükemez. Bunu 17 kez başardık. Mücadele ettik, neticede sandıktan çıkan iradeye teslim olduk. Seçimden sonra işimize gücümüze geri döndük. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Nice badireler atlatmış, acıları bal eylemiş bir milletiz. 'Türkiye Yüzyılı'nı da omuz omuza vererek inşa edeceğiz.

Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Törenine yurt dışından katılım olması bizi gururlandırdı. Ülkemizde yerleşik büyükelçiler de törene ilgi gösterdi. Töreni mütakiben yurt dışından gelen dostlarımızda akşam yemeğinde hasbihal ettik. Gösterdikleri bu kadirşinaslıklarının unutlmayacağını bilmelerini isterim. Yurt içinden törene katılan vatandaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin tüm güzelliklerini o gün orada müşahede ettik.

MUHALEFETE ÇAĞRI

Muhalefetin hatalarından ders alarak özellikle vatanımızın bekası, milletimizin istikbaline dair konularda daha hassas davranmasını daha Türkiye eksenli bir yaklaşım benimsemelerini ümit ediyoruz.

Önceki dönem bakanlarımızın Covid-19 sürecindeki zorlukların aşılması ve 6 Şubat sürecindeki sergiledikleri çabaları takdire şayandır. Milletimize yaptıkları hizmetler unutulmayacaktır. Eski arkadaşlarımızın birikimi ve yeni arkadaşlarımızın heyecanı ile Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı evlatlarımıza bırakacağımız miras olacaktır. Canla başla çalışarak ülkemizi hedefleriyle buluşturacağız.

"VERDİĞİMİZ TÜM SÖZLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Bol keseden boş vaat dağıtanlar gibi olmadık. Biz milletimize ne vaat ettiysek yerine getirmeye gayret ettik. Bizim asıl gücümüz milletimize güven aşılamamızdır. Yeni dönemimizde de halkımıza verdiğimiz tüm sözlerimizin takipçisi olacağız.

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