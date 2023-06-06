Kılıçdaroğlu sosyal medyada başını kuma gömdü!

28 Mayıs gecesi "Gitmiyorum, buradayım" içerikli basın toplantısını paylaştıktan sonra sosyal medyada uzun süre sessiz kalan Kılıçdaroğlu, 2 gün sonra Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için kısa bir mesaj paylaştı. 4 günlük yeni suskunluğun ardından Kılıçdaroğlu'nun sonraki tweeti ise LGS ile alakalı oldu.

Sınava giren gençlere başarılar dileyen Kılıçdaroğlu, aynı gün gece saatlerinde bu kez 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda erkek ve kadın milli takımlarının tarihi başarısını kutladı. Yaklaşık 1 hafta boyunca sosyal medyada siyasi içerik paylaşmayan Kılıçdaroğlu, bu suskunluğunu partisindeki iç karışıklıkları bırakıp Can Atalay ile bozdu. Kılıçdaroğlu'nun yenilgi sonrası ilk siyasi tweetinin altına çok sayıda tepki mesajı yağdı.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI" YAZISINI SİLMİŞTİ

Öte yandan ortak adaylık konusunda Millet İttifakı'na adını dayatmayı başaran Kılıçdaroğlu, profil bilgilerine de "13. Cumhurbaşkanı Adayı" ibaresini eklemişti.

28 Mayıs hezimeti sonrası 3 gün boyunca bu ibareyi sosyal medya hesabından silmeyen Kılıçdaroğlu, 31 Mayıs gecesi beklenen adımı atmıştı. "13. Cumhurbaşkanı Adayı" yazısını silmesine rağmen Kılıçdaroğlu'nun profilindeki "Bay Kemal" ibaresi hala varlığını sürdürüyor.