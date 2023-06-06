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Rektör atamaları Resmi Gazete'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 13 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atamaların 2547 sayılı Kanunun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

AA

06.06.2023, 09:08

Rektör atamaları Resmi Gazete’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karataş, Biruni Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Yüksel, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Feridun Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, Çankaya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hadi Hakan Maraş, Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ, İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Volkan Öngel, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Torlak, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, Munzur Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kenan Peker, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Alican, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Şevli atandı.

Söz konusu atamaların 2547 sayılı Kanunun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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