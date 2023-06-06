Türkiye’nin yeni yüzyılı için görevi devraldılar

Türkiye Yüzyılı'nın yeni kabinesinde yer alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler dün düzenlenen törenlerle görevlerini devraldı.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Görevi Fuat Oktay'dan devralan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, "Vatandaşlarımızın hayatını etkileyen enflasyonla mücadeleye özel bir önem ve öncelik vereceğiz" dedi. Yılmaz, "İnşallah tüm kesimlerin desteğiyle, cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ağır sorumluluğu üstleneceğiz ve elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Dünyanın ve bölgemizin zor bir dönemden geçtiğini biliyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın hayatını etkileyen enflasyonla mücadeleye özel bir önem ve öncelik vereceğiz. Bir taraftan bunun zaman alacağı bilinciyle enflasyonun olumsuz etkileriyle karşı karşıya olan geniş toplumsal kesimlere dönük politikalarımızı da yine kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz" diye konuştu. Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan, görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı. Fidan, MİT'te 13 yıl süren ve ağır sorumluluk gerektiren görevinin ardından aynı derecede mesuliyet gerektiren Dışişleri Bakanlığı'na atandığı için Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

MİLLİ DIŞ POLİTİKA VİZYONU

Çavuşoğlu ile arkadaşlığının üniversite zamanlarına kadar uzandığını belirten Fidan, "Yıllar sonra kendisi Dışişleri Bakanlığı ben MİT Başkanlığı görevlerine getirildik. Bu süreçte çok büyük bir uyum ve güven içerisinde kritik ve zorlu görevleri birlikte ifa ettik. Kendisi devlet adamı, siyasetçi ve en önemlisi insan ve dost olarak her zaman üstün meziyetler ortaya koymuştur. Bu görevim esnasında milletimizin büyük bir takdirini kazanarak yeniden seçilen Cumhurbaşkanımızın vizyonuna ve temsil ettiği değerlere uygun bir şekilde devletimizin ve milletimizin bütünlüğü, güvenliği ve refahı için elimden gelen her türlü gayreti göstereceğim. Milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edeceğim" diye konuştu.

ÖNCELİK TERÖRLE MÜCADELE

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakanlık görevini Hulusi Akar'dan devraldı. Akar yaptığı törende yaptığı açıklamada "Çevremizde artan risk, tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya geliyoruz. Azimle, kararlılıkla hep birlikte çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Birinci önceliklerinin terörle mücadele belirten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise, "Her türlü terör örgütüyle en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu kapsamda FETÖ ile mücadelede artan azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. MSB'nin bu sorumluluk alanlarında görevlerimizi yerine getirmek için Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, anayasaya tam bağlı, şeffaflık içinde ilgili paydaşlarla uyum, koordine, istişare içinde, ülkemizin tüm haklarını korumak için mesai mefhumu gözetmeden durmaksızın çalışacağımıza emin olunuz" dedi.

"OĞULLARIMIN ARTIK BİNLERCE KARDEŞİ VAR"

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine getirilen Mahinur Özdemir Göktaş, görevini Derya Yanık'tan devraldı. Törene Bakan Göktaş'ın annesi Güler Özdemir ile babası Hasan Özdemir'ın yanı sıra AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de katıldı. Göktaş, konuşmasında çocukları Yusuf ve Hamza'yı anarak "Onların artık binlerce kardeşi oldu" ifadelerini kullandı. Görevi devreden Derya Yanık da, "Sayın Bakanımız meşakkatli ancak manevi tatmini çok yüksek bir alanı devralıyor. Bihakkın yerine getireceğinden kuşkum yok" mesajı verdi.

"DEMİRYOLU PROJELERİNE AĞIRLIK VE ÖNEM VERECEĞİZ"

YENİ kabinede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olan Abdulkadir Uraloğlu, Adil Karaismailoğlu'ndan görevi devralıp, "Sayın Bakanımız zamanında özellikle ağırlık verdiğimiz demir yollarına, biz de aynı şekilde ağırlık ve önem vereceğiz" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda düzenlenen törende konuşan Adil Karaismailoğlu, görevi Abdulkadir Uraloğlu'na devrettiği için huzurlu ve mutlu olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir bakanlığı bizlere emanet etmesi; çok büyük onur ve güvendi" ifadelerini kullandı.

"MEMUR, İŞÇİ VE EMEKLİLERİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini Vedat Bilgin'den devralan Vedat Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı'na yakışacak bir çalışma hayatını, sosyal güvenlik sistemini ve yeni hizmet modellerini hayata geçirmek için gayret edeceğiz." dedi. Işıkhan, gerek asgari ücret düzenlemesi gerek toplu sözleşmeler gerekse EYT gibi hayati konularda milletin beklentilerini karşılayacak çözümlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesi ve Bakan Bilgin'in gayretleriyle ulaşıldığını dile getirerek, Vedat Bilgin'e teşekkür etti.

"TÜRKİYE'NİN KÜRESEL ENERJİDEKİ ROLÜ DAHA GÜÇLÜ HALE GELECEK"

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, görevi Fatih Dönmez'den devraldı. Bayraktar, bakanlıkta gerçekleştirilen devir teslim töreninde, 21 yılda birçok piyasa reformuyla, yapısal anlamda enerji ve tabii kaynaklar alanında çok büyük bir dönüşüm gerçekleştirildiğini söyledi. Bayraktar, "İnanıyorum ki bu sayede bölgesinde enerji alanında çok önemli bir aktör olan Türkiye'nin küresel enerji ve maden piyasalarındaki rolünü daha da güçlü hale getireceğiz" diye konuştu.