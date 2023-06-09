Bakan Fidan’dan ilk temas: Blinken ile İsveç ve F-16’ları konuştu

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, bakanlık koltuğuna oturmasının ardından birçok mevkidaşı ile görüşmeler gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Fidan'ı tebrik için aradı. İki bakan İsveç'in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan- Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konularını görüştü. Fidan önceki gün İsveçli ve Ermeni mevkidaşları ile ikili konuları müzakere etti.

İLK TELEFON YUNANİSTAN'DAN

BAKAN Fidan göreve başlamasından bu yana çok sayıda dost ve kardeş ülkeden mevkidaşından tebrik telefonu aldı. İlişkilerin zaman zaman sancılı seyrettiği Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Vassilis Kaskerilis 6 Haziran'da Fidan'ı aramış, görüşmede düzensiz göç konusu masaya yatırılmıştı. Önceki gün İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile de görüşen Fidan "İsveç NATO'ya üye olmak istiyorsa somut adım atmalı" mesajını verdi. Türkiye'nin normalleşme süreci yürüttüğü Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da Bakan Fidan'ı arayarak tebrik etti.