Biri gri listeden 5 terörist etkisiz

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), saha ajanları vasıtası ile terör örgütü PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki üst düzey yöneticilerinden, gri listede aranan 'Sinan Dijvar' kod adlı Fehmi Öğmen ve ekibinin kullandığı alanı tespit etti. Dikkat çekmemek için bölgedeki ajanların sık sık değiştirildiği çalışmada, Fehmi Öğmen ile ekibinin faaliyetleri adım adım takip edildi. Yerel istihbarat ağındaki ajanlar ile yeri ve konumu tespit edilen Öğmen'in etkisiz hale getirilmesi için Süleymaniye kentinin Çemçemal kırsalında operasyon düzenlendi.

1993'TEN BERİ ÖRGÜTTE

Terörist Fehmi Öğmen, beraberinde bulunan tabur sorumlusu 'Mazlum Koçer' kod adlı Mehmet Salih Çakal ve şoförleri 'Ararat Tolhildan' kod adlı Ahmed Muhammed Ali ile etkisiz hale getirildi. 1993 yılında katıldığı örgütte uzun yıllar faaliyet gösteren ve Türkiye'deki birçok eylemi bizzat organize eden Öğmen'in, PKK/KCK yöneticilerinden biri olduğu belirtildi.

LİCE'DE DE OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, Diyarbakır'ın Lice kırsalında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada istihbarata dayalı düzenlenen nokta operasyonda bir M-16 ve bir kalaşnikof tüfeğin ele geçirildiği belirtilerek, "Terörle mücadele operasyonlarımıza halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilecektir" ifadesi kullanıldı.