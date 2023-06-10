Çeşme ‘beach’lerinde yaz tarifesi belli oldu

Türkiye'nin tatil cenneti Çeşme ve Alaçatı'daki özel beachlere giriş fiyatları el yakıyor. Her yaz yüksek fiyatlarıyla gündem olan Çeşme'deki özel beachler yaz sezonu için giriş fiyatlarını belirledi. Sole&Mare Beach giriş ücretini haziran ayı için 500 TL olarak belirledi. Fiyata 1 soft içecek ve şezlong ile şemsiye dahil.



500 İLA 800 TL ARASINDA

Giriş ücreti haziran ayının ortasına kadar 500 TL olarak belirleyen Monarch Beach'de yiyecek ve içecek için de minimum 750 TL harcama limiti belirlenmiş. Om Paparazzi hafta içi giriş ücreti almazken hafta sonu 500 TL giriş ücreti alıyor. Yiyecek ve içecek için de 800 TL'lik harcama limiti bulunuyor. Alaçatı'da bulunan Biblos Resort Alaçatı Otel'in plajı kişi başı ücreti yeme içme dahil 150 Euro. Copacabana Beach'in giriş fiyatı kişi başı 300 TL. 17 Haziran'da etkinliklerin başlayacağı belirtilen Sommer Klein Beach ise kişi başı 400 TL giriş ücreti istiyor.



BAYRAM TATİLİNDE DOLULUK ARTACAK

Yağmurlu geçen mayıs ayının ardından ısınan havalar, Çeşme'de turizm hareketliliğini artırdı. Sıcaklığın artmasının yanı sıra 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili de turizmcilere yoğun günler yaşatacak. Bu hafta yüzde 40'larda olan Çeşme otellerindeki doluluk oranının bayram tatilinde 2 katın üzerine çıkması öngörülüyor. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, "Kurban Bayramı'nda yüzde 80'nin üstünde doluluk görüyoruz" dedi. Demir, Çeşme'nin uzun yıllardır ağırlıklı olarak yerli turistleri ağırladığına değinerek, Orta Avrupa ülkelerindeki gurbetçilerden fazlaca rezervasyon almalarının kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.

DİĞER