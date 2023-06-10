Hem anne oldu hem kanseri yendi

Gebeliğinin 7. ayında memesinde kitle fark eden Sema Günalay, kitlenin hızla büyümesiyle hastaneye başvurdu. 2. evre meme kanseri teşhisi alan Günalay'a hamileyken kemoterapi uygulandı, kafa derisi soğutma sistemi sayesinde tek bir saç teli bile dökülmeden tedavi oldu. 4 ay önce bebeğini dünyaya getiren anne, son kemoterapisine girerken gözyaşlarını tutamadı. Günalay, doğumdan 2 hafta sonra kemoterapiye yeniden devam etti. Günalay, "Çok zor bir süreçti ama şükür bugün son kemoterapimi alacağım. Allah'ın izniyle de bitecek" dedi.



ZORLU SÜRECİ ATLATTIK

Baba Serdal Günalay ise, "Engebeli yollar var ama sonrasında Allah'ın izniyle ve moralle atlatılıyor. Allah herkesi kurtarsın" dedi. Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Elvina Almuradova, "Tabiri caizse saçının bir teline bile zarar gelmeden en güzel şekilde tedaviyi tamamladık" dedi.

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