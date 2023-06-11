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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber! MSB duyurdu: İki askerimiz şehit oldu

Son dakika... Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit harekat bölgesinden acı haber geldi. Teröristlerin döşediği EYP'nin patlaması sonucu Piyade Uzman Çavuşlar Halil Şahin ve Cem Ahmet Kaya şehit oldu.

11.06.2023, 16:58

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber! MSB duyurdu: İki askerimiz şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde teröristlere karşı operasyonlarını aralıksız sürdürürken, Pençe Kilit harekat bölgesinden acı haber geldi.

İKİ ASKER ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin döşediği El Yapımı Patlayıcı'nın (EYP) patlaması sonucu Piyade Uzman Çavuşlar Halil Şahin ve Cem Ahmet Kaya'nın şehit olduğunu belirtti.

MSB tarafından yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 11 Haziran 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya ve Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiş ancak tedavi gördükleri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuşlardır." ifadelerine yer verildi..

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