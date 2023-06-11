Son Dakika...Başkan Erdoğan İstanbul’da! Önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Son Dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan "40 Yıl, 40 Eser" Etkinliği Kapsamında "Bir Şiir Bir Hayat - Sakarya Türküsü" dijital sergi açılış töreninde konuştu.

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 40 Yıl 40 Eser Etkinliği vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Bu sene Necip Fazıl üstadımızın ebediyete intikalinin 40. Sene devriyesini idrak ediyoruz. Rabbim ondan razı olsun. Üstadın eserlerinin yeniden tanzim ederek kitap severlere ulaştırılmasını da takdirle karşılıyorum. Üstadımızın emaneti Mehmet Kısa Kürek'i yürekten kutluyor ve emekleri için teşekkür ediyorum. Nitelikli özgün ve gençlerimize hizmet eden her türlü çabanızda yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum.



Necip Fazıl Cumhuriyet tarihimizin en sancılı dönemlerine şahitlik etti. Fertlerin yaşdığı bütün ıstırapları bizzat görmüştür. Kültürel hegemonyaya teslim olmak yerine kalemi ve kelamiyle direnmeyi seçti. Hiç kolaya kaçmadı zor olanı tercih etti. Allah demenin yasak olduğu yıllarda mücadelesiyle milletimizin ruh köküne sahip çıktı. Fikir cephesinde onun bileğini bükemedikçe daha da küstahlaştılar. Kültür sanat camiamızın bugün bile esaretinden kurtulamadığı mahalle baskısında Necip Fazlı on yıllarca maruz kalmıştır. Necip Fazlı Türkiye merkezli düşünce merkezinin vücut bulmuş haliydi. O hayatının en kıymetli yıllarını fikir Mehmetçik'leri yetiştirmeye adamıştır. Kimsenin ne dediğine bakmadan anlattı konuştu ve yazdı.

Bir Ayasofya davamız varsa biz bu davayı Üstad Necip Fazıl'dan öğrendik. Sultan Ahmet Meydanı'ndan 'Ayasofya açılacak' derken bu heyecanı ondan yakaladık ve Ayasofya'yı da Allah'ın izniyle açtık.