Türkiye- İsveç- NATO 13 Haziran’da masada

İSVEÇ'İN muhtıra maddelerinde ilerleme kaydedip kaydetmediği hususu 13 Haziran'da Türkiyeİsveç- NATO üçlü toplantısında masaya yatırılacak. Ankara, bu toplantıya NATO'nun da katılmasının hangi maddelerin yerine getirilip getirilmediğinin net şekilde görülmesi konusunda önem taşıdığını kaydediyor. Terörle mücadelenin daimi bir süreç olması nedeniyle bu konuda kurulan mekanizmanın sürekliliğinin gerektiği kaydediliyor.

STOLTENBERG TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

NATO ve İsveç 11-12 Temmuz'da düzenlenmesi planlanan Vilnius'taki zirveye İsveç'in de müttefik olarak katılması arzusunu dile getiriyor. Bu noktada 13 Haziran'da gerçekleştirilecek üçlü toplantı özel önem taşıyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak ve İsveç'in NATO üyeliği konusunu müzakere etmek üzere Türkiye'ye gelmişti.