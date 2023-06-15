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Haberler Gündem Son dakika: Suriye'de 16 terörist öldürüldü

Son dakika: Suriye'de 16 terörist öldürüldü

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 16 teröristi daha etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

15.06.2023, 10:07 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023, 10:18

Son dakika: Suriye’de 16 terörist öldürüldü

Mehmetçik, saldırı gerçekleştiren teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 16 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi.

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