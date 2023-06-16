  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Vaniköy Camii ibadete açıldı! Başkan Erdoğan: Kalyon Vakfı'nı canı gönülden tebrik ediyorum

Vaniköy Camii ibadete açıldı! Başkan Erdoğan: Kalyon Vakfı'nı canı gönülden tebrik ediyorum

Son dakika haberi... Kasım 2020'de ahşap çatısı ve müştemilatı yanarak kullanılamaz hale gelen Vaniköy Camisi, Kalyon Vakfı tarafından restore edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, caminin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Caminin restorasyonunu gönüllü olarak üstlenen ve bu görevi başarıyla yerine getiren Kalyon Vakfı'nı canı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

16.06.2023, 14:16 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023, 14:38

Vaniköy Camii ibadete açıldı! Başkan Erdoğan: Kalyon Vakfı’nı canı gönülden tebrik ediyorum

Kasım 2020'de ahşap çatısı ve müştemilatı yanarak kullanılamaz hale gelen, Kalyon Vakfı tarafından yapılan restorasyon çalışmalarının ardından Vaniköy Camisi yeniden ibadete açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının ardından tarihi camide açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Bir Üsküdar sakini ve aşığı olarak bizim de yüreğimiz yandı. Bazı kimseler buranın ranta açılacağı yalanını uydurdular. Biz bunların hiçbirine kulak asmadık. Ata yadigarı bu eseri yeniden ihya etmek için harekete geçtik. Kapsamlı bir hazırlıktan sonra Kalyon Vakfı camimizi tekrar hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Bu muhteşem eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Caminin restorasyonunu gönüllü olarak üstlenen Kalyon Vakfı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Camilerimizin hepsi birer ibadethane olmanın yanısıra bu toprakların ebediyen bize ait olduğunu gösteren tapu senetleridir.

Aslına uygun şekilde yeniden hayata kattığımız eserlerimizle İstanbul'la birlikte memleketimize vefa borcumuzu ödüyoruz.

Caminin restorasyonunu gönüllü olarak üstlenen ve bu görevi başarıyla yerine getiren Kalyon Vakfı'nı canı gönülden tebrik ediyorum.

İstanbul'un yerel hizmetler noktasında yeninden bir fetret devrine girdiğini görüyoruz. Önümüzeki 9 ay çalışarak İstanbul'umuzu bu fetret döneminden çıkaracağımıza inanıyorum.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA