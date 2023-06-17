Lora Hair Dresser kapılarını açtı

Deneyimlİ kadrosu ve A'dan Z'ye uygulamalarıyla kadınların güzelliğine güzellik katan Lora Hair Dresser, Kazım Dirik mahallesindeki Folkart Time'da kapılarını açtı. Ünlü sunucu ve oyuncu Özlem Yıldız'ın da aralarında bulunduğu ve Umut Kaya'nın organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinliğe kalabalık bir davetli grubu katıldı.

HAFTA SONU DA AÇIK

Yıllardır sektörde hizmet verdiklerini söyleyen Lora Hair Dresser kurucusu Tolga Toptan ve işletmeci İsa Gökdemir kadınlara yönelik boya, kaynak, tırnak ve cilt bakımı, lazer uygulamaları gibi hizmetleri bir arada sunduklarını söyledi. Yaz aylarında kadınların bakımlarına daha çok özen gösterdiklerini ifade eden İsa Gökdemir, "Yıllardır edindiğimiz deneyimleri Lora çatısı altında birleştirdik. 250 metrekarelik alanda, yaklaşık 25 kişilik ekiple birlikte kadınların güzelliğine güzellik katan uygulamaları sunuyoruz. Dünya markası ürünleri kullanıyoruz. Gelin ve damatlara yönelik özel uygulamalar da bulunuyor. Hafta sonları da kapılarımız açık. Bizimle ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler Lora Hair Dresser Instagram sayfamızı inceleyebilir" dedi.