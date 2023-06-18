Afet bölgesinde ihtiyaçlar mobil sosyal marketlerle karşılanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın deprem bölgesindeki yardım seferberliği sürüyor. Deprem bölgesinin unutulmaması ve oradaki vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için afetin ilk günlerinden itibaren sahada olan Bakanlık, kurduğu mobil sosyal market TIR'ı ile Kahramanmaraş'ta 60 bini aşkın vatandaşın ihtiyaçlarını karşıladı. Asrın felaketinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta hâlihazırda 2 mobil sosyal market TIR'ı, Dulkadiroğlu ve Onikişubat'a bağlı kırsal bölgelerine haftada 4 gün temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırıyor.

GIDA, HİJYEN, OYUNCAK

Gıda ve hijyen malzemeleri gibi temel ihtiyaç malzemeleri hazırlanırken, vatandaşların gündelik hayatta kullanabileceği diğer ürünlere de yer veriliyor. Görevli ekipler çocuklar için çikolata ve oyuncak, oyun bezi ve hasta bezi gibi ürünleri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Belirlenen lokasyonda günde ortalama 320-360 kişiye yardım ulaştıran mobil sosyal market TIR'ına yüklenen malzemeler, ihtiyaçlar doğrultusunda değişebiliyor. Vatandaşların kurulan yardım TIR'ından haberdar olması için bir gün önceden muhtarlar ve belediyeler tarafından duyuru yapılıyor.