AK Parti Sözcüsü Çelik’ten MKYK sonrası açıklamalar

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim sonrası ilk MKYK'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Geçmiş yıllarla mukayese ederek değerlendirmeye devam ediyoruz. Vatandaşımızın beklediği hizmete ara verilemez. Yerel seçimlere giderken kendimizi daha çok anlatmak, hizmetleri daha güçlü şekilde yerine getirmek için temasları sürdüreceğiz. Mukayeseleri il ilçe bazında, tek tek vatandaşımızın bizden beklediklerini yapmaya devam edeceğiz. Bir insanlık çağrısı olarak Diyarbakır annelerine değiniyoruz. İnsan hakları örgütleri Diyarbakır annelerine bu teveccühü göstermedi.

ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN SUSKUNLUĞUNU NOT EDİYORUZ

Uluslararası örgütlerinin bu suskunluğunu not ediyoruz. Demokrasinin güçlendirilmesi açısından terörle mücadelenin süreceğidir. Toplumumuzun huzurunu korumak açısından hassasiyet ile yürüttük.

Deprem bölgesindeki yaraların sarılması gündemimizden düşmemiştir. Kendi istedikleri oyları deprem bölgesinden alamayanların depremzede vatandaşlara hakaretlerini unutmadık. Halen hakaretler geldiğini duyuyoruz. Kendi utançları olarak kalacaktır. Seçime endeksli mesele değildir.

Şehirlerimizi afetlere hazırlıklı hale getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Siyasi irade bu çalışmaları yürütmekte. Milyonlarca binada incelemelerde bulunuldu. Hasarın giderilmesi amacı ile 680 bin konut inşa edilecek. 131 bin konutun ihalesi yapıldı. Köy evleri olarak 168 bin180 konut yapılması ön görüldü. 4 milyon kişiye Yemek hizmeti sürdürülmekte.

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