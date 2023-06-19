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Haberler Gündem ‘Notaların prensesi’ Sırbistan’dan ödülle döndü

‘Notaların prensesi’ Sırbistan’dan ödülle döndü

19.6.2023

Gazete

‘Notaların prensesi’ Sırbistan’dan ödülle döndü

Müzik eğitimine 4 yaşında başlayan Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi öğrencisi Nehir Özzengin, ilk yarışma derecesini 9 yaşında kazandı. Genç yetenek, Belçika, Lüksemburg, Sırbistan, İtalya gibi dünyanın farklı ülkelerinde katıldığı yarışmalarda bugüne kadar 14 müzik ödülü kazanmayı başardı. Almanya'nın saygın okullarından Müzik Üniversitesi'nde eğitimine devam eden Nehir, dünyanın en önemli bestecilerinin en zor eserlerini çalışarak bu eserlerle katıldığı yarışmalardan başarı ile ayrıldı.

ÜLKEMİ TEMSİL EDİYORUM

Son katıldığı 6 piyano ve beste yarışmasından da birincilik ödülü kazanarak ülkesini en iyi şekilde temsil etmeye devam eden Nehir Özzengin, "Ülkemi bir kez daha yurt dışı platformlarında başarı ile temsil etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Ülkemizde kendimden sonra gelen küçük müzisyenlere iyi bir örnek olmak için çok çalışıyorum. Müziğe olan tutkum ve sevgimin yanında çalışma ve özveri başarımın anahtar kelimeleri" açıklamasında bulundu.

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