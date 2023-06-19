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Haberler Gündem Otizmli Taha, çocuklara ilham vermek istiyor

Otizmli Taha, çocuklara ilham vermek istiyor

19.6.2023

Gazete

Otizmli Taha, çocuklara ilham vermek istiyor
Toplumsal mesajlar içeren karikatürler çizen İzmirli Taha Arben Vurgun, 4 kez katıldığı ve 2 ödül aldığı TEKNOFEST'te gördüğü Bayraktar Kızılema'yı, evlerinin bahçe duvarına resmetti. Çizdiği karikatürlerle toplumsal konulara dikkati çeken, teknolojiye olan merakıyla da 4 kez katıldığı TEKNOFEST'te iki ödül alan otizmli Taha Arben Vurgun, çalışmalarıyla çocuklara örnek olmak istiyor. İklim Değişikliği", "Kovid-19 salgını" ve Filistin'in sembolü olan "Hanzala" gibi toplumsal konular üzerine karikatürler çizen Taha Arben, bu alanda çeşitli ödüller aldı. Selçuk Bayraktar ve ekibiyle de tanıştığını anlatan Vurgun, şöyle devam etti: "Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar ve yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır... Öyle iyi insanlar ki anlatamam. O kadar sıkışıklıkta çocuğa değer veriyorlar. Selçuk ağabey o kadar işinin arasında resmimi gördü. Teşekkür amaçlı bana Akıncı'nın maketini gönderdi, mektup yolladı. Bu inanılmaz mutluluk verici bir şey."
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