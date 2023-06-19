Otizmli Taha, çocuklara ilham vermek istiyor

Toplumsal mesajlar içeren karikatürler çizen İzmirli Taha Arben Vurgun, 4 kez katıldığı ve 2 ödül aldığı TEKNOFEST'te gördüğü Bayraktar Kızılema'yı, evlerinin bahçe duvarına resmetti. Çizdiği karikatürlerle toplumsal konulara dikkati çeken, teknolojiye olan merakıyla da 4 kez katıldığı TEKNOFEST'te iki ödül alan otizmli Taha Arben Vurgun, çalışmalarıyla çocuklara örnek olmak istiyor. İklim Değişikliği", "Kovid-19 salgını" ve Filistin'in sembolü olan "Hanzala" gibi toplumsal konular üzerine karikatürler çizen Taha Arben, bu alanda çeşitli ödüller aldı. Selçuk Bayraktar ve ekibiyle de tanıştığını anlatan Vurgun, şöyle devam etti: "Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar ve yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır... Öyle iyi insanlar ki anlatamam. O kadar sıkışıklıkta çocuğa değer veriyorlar. Selçuk ağabey o kadar işinin arasında resmimi gördü. Teşekkür amaçlı bana Akıncı'nın maketini gönderdi, mektup yolladı. Bu inanılmaz mutluluk verici bir şey."

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