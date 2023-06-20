Başkan Erdoğan asgari ücret heyetini kabul etti

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi konusunda anlaştı.

BAŞKAN ERDOĞAN HEYETİ KABUL ETTİ

Asgari ücretin duyurulmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-iş Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.

Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da bulunduğu görüşmede TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile asgari ücret görüşmeleri sürecini değerlendirdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı.