MİT’ten Tel Rıfat’ta nokta operasyon! Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda PKK/YPG'nin sözde Tel Rıfat sorumlusunu öldürdü.

MİT TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KABUSU OLDU

Son dakika haberi.... MİT, 17 Haziran'da MLKP'nin Suriye sorumlularından olan ve Kırmızı Kategori'de aranan Yılmaz Behrareş kod Osman Nuri Ocaklı'yı Suriye/Ayn El Arap'ta etkisiz hale getirmişti.

HEDEF LİSTESİNE DAHİL EDİLDİ

MİT, MLKP adına geçmişte Türkiye'de çok sayıda eylemin talimatı veren Osman Nuri Ocaklı, son süreçte Bursa'daki cezaevi saldırısı da dâhil olmak üzere çok sayıda terör eylemini organize eden MLKP'nin en üst yönetim kadroları arasında yer alması nedeniyle hedef listesine dahil edildi.

PKK/KCK mensupları ile birlikte, Suriye'de ve ülkemizde bulunan güvenlik güçlerimize yönelik eylemlerin planlayıcısı ve uygulayıcısı konumunda bulunan Osman Nuri Ocaklı'nın yerini, MİT, saha ajanları vasıtasıyla öğrendi. MİT'in birbirinden habersiz biçimde sahaya çıkardığı ajanlar farklı zaman ve mekânlarda Ocaklı'yı takibe aldı.

Titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde Osman Nuri Ocaklı, MİT tarafından uygun yer ve zamanda gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi. MLKP'nin Suriye'deki en üst düzey yöneticisi olan ve MİT tarafından Ocak 2023'te etkisiz hale getirilen Ahmet Şoreş kod Zeki Gürbüz'den sonra MLKP yöneticiliği yapabilecek isimlerden birisi olan Osman Nuri Ocaklı'nın ölümü ile örgüte büyük bir darbe vurulmuş oldu.