Alman Thomas PKK’lı Azed oldu!

MİLLİ Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mehmetçik tarafından 15 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, saldırı hazırlığında bir grup terörist tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen silahlı insansız hava araçları (SİHA) tarafından terörist grup etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerden birinin kimliği ise dikkat çekti.

MÜNİH'TE KATILMIŞ

YAPILAN araştırmaların ardından söz konusu teröristin Almanya'nın Mainburg kenti doğumlu 'Azed Sergeş' kod adlı Thomas J. olduğu belirlendi. Alman vatandaşı teröristin Münih'te terör örgütü saflarına katıldığı öğrenildi.

GÜVENLİK uzmanları söz konusu durumu, "yurt içinden terör örgütüne katılımın yok denilecek seviyeye indiğine" yönelik açıklamaların en büyük kanıtı olarak nitelendirdi. Terör örgütünün artık yurt dışındaki gençleri kandırmaya çalıştığını belirten uzmanlar, bu nedenle terörle mücadelede iş birliğinin önemine dikkati çekti.

SÖZDE BÖLGE SORUMLUSU TEL RIFAT'TA ÖLDÜRÜLDÜ

MİT, Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride yer alan PKK/YPG Şehba Bölge Sorumlusu Karker Tolhildan kod adlı Rıdvan Ulugana'yı Suriye/Tel Rıfat'ta etkisiz hale getirdi. FKH ve ZDH bölgelerindeki Türk güvenlik güçlerine, Türkiye güdümünde faaliyet yürüten gruplara, derneklere ve sivillere yönelik çok sayıda eylemin planlayıcısı olarak Ulugana'nın elinde onlarca insanın kanı vardı. 2018 yılından bu yana Suriye/Afrin-Tel Rıfat bölgelerinde terör faaliyeti yürüten Ulugana, ayrıca bölgedeki örgüt mensuplarının Türkiye'ye aktarımlarını organize ediyordu.

SURİYE'DE 2, HAKKARİ'DE 3 TERÖRİST ETKİSİZLEŞTİRİLDİ

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Hakkari Yüksekova kırsalında tespit edilen 3 teröristin, icra edilen 'Şehit Polis Memuru Burak Derya Operasyonu' çerçevesinde etkisiz hale getirildiğini bildiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise açıklamasında, "Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerine yer verdi.