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Haberler Gündem Kılıçdaroğlu ifadeye çağrılacak! Hakkında 18 dosya var

Kılıçdaroğlu ifadeye çağrılacak! Hakkında 18 dosya var

Kılıçdaroğlu ifadeye çağrılacak! Hakkında 18 dosya var

YENİ dönemde milletvekili olmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için yargı yolu açılıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, yeni yasama döneminde milletvekili seçilmeyenlere ait suç dosyaları için harekete geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında olduğu eski vekiller hakkında 350 suç dosyasının olduğu öğrenildi.

GENEL, terör ve memur suçlarını soruşturma bürolarına gönderilen dosyalar için savcılar tayin edilecek, ardından şüpheliler ifadeye çağrılacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "kamu görevlisine hakaret" ve "iftira" suçlarından 18 dosyası bulunuyor.

BU kapsamda adliyeye davet edilmesi beklenen Kılıçdaroğlu'nun ifadesi, dosyasının bulunduğu soruşturma bürosunun başsavcı vekili tarafından alınacak. Sonraki aşamada ise yeterli delil elde edilmesi halinde Kılıçdaroğlu hakkında dava açılacak.

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