17 bakanlığa 68 bakan yardımcısı atandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından 17 bakanlığa yapılan 68 bakan yardımcılığı ataması Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atamaları yapılan bakan yardımcıları şöyle: ■ Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına; Akın Gürlek, Hasan Yılmaz, Niyazi Acar ve Ramazan Can. ■ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına; Leman Yenigün, Rıdvan Duran, Sevim Sayim Madak ve Zafer Tarikdaroğlu. ■ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına; Adnan Ertem, Ahmet Aydın, Faruk Özçelik, Lutfihak Alpkan. ■ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına; Fatma Varank, Hasan Suver, Refik Tuzcuoğlu ve Vedad Gürgen. ■ Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına; Ahmet Yıldız, Burak Akçapar, Mehmet Kemal Bozay ve Yasin Ekrem Serim. ■ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına; Abdullah Tancan, Ahmet Berat Çonkar, Nevzat Şatıroğlu ve Zafer Demircan. ■ Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına; Enes Eminoğlu, Halis Yunus Ersöz, Hamza Yerlikaya ve Safa Koçoğlu. ■ Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına; Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya. ■ İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına; Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaloğlu. ■ Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına; Batuhan Mumcu, Gökhan Yazgı, Nadir Alpaslan ve Serdar Çam. ■ Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına; Celile Eren Ökten, Kemal Şamlıoğlu, Nazif Yılmaz, Ömer Faruk Yelkenci. ■ Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına; Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı, Celal Sami Tüfekci ve Şuay Alpay. ■ Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına; Huzeyfe Yılmaz, Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Şuayıp Birinci ve Tolga Tolunay. ■ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına; Ahmet Yozgatlıgil, Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan ve Zekeriya Çoştu. ■ Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına; Ahmet Bağcı, Ahmet Gümen, Ebubekir Gizligider ve Veysel Tiryaki. ■ Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına; Mahmut Gürcan, Mustafa Tuzcu, Özgür Volkan Ağar ve Sezai Uçarmak. ■ Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına; Durmuş Ünüvar, Enver İskurt, Osman Boyraz ve Ömer Fatih Sayan.