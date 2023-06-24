Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Destek mesajı

Son dakika... Son dakika haberi... Rusya'da paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin'in Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'a yönelik suçlamaları sonrası büyük bir savaşın içine girdiklerini duyurması ile tüm gözler bir andan Rusya'ya çevrildi. Putin'in "Bu yapılan tam hainliktir." ifadelerinin ardından Prigojin, 'teslim olmayacağız' demişti. BBölgede yaşanan gelişmeler anbean tekip edilirken edinilen son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Krenlin'den yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan Rusya yönetimine desteğini bildirdi.

TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIR

Görüşmede paralı Wagner grubunun başlattığı ayaklanma gündeme geldi. Başkan Erdoğan'ın Rusya yönetimine tam destek verdiği belirtildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Başkan Erdoğan, telefonda görüştüğü Putin'e, Rusya'da yaşananların en kısa sürede suhuletle çözülmesi için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

PUTİN BİLGİ VERDİ

Rusya Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ayrı ayrı telefonda görüşüp ülkedeki durumla ilgili bilgi verdiği belirtildi.