‘Yalnız İt’ yakalandı

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, sansasyonel eylem planı yaptığı belirlenen 'yalnız it' olarak adlandırılan A.H. adlı yabancı terörist yakalandı. Bahçelievler'deki bir hücre evinde yakalanan DEAŞ mensubu ile birlikte 2 ruhsatsız tabanca, dolu şarjörler ve bomba yapım aşamasında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

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Sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne getirilen A.H.'ye ait olan dijital materyal ve dokümanlar üzerinde yapılan incelemelerde, çok sayıda suç izine rastlandı.

Yabancı uyruklu A.H. adlı DEAŞ zanlısının, evine ele geçirilen dijitallerde, örgüt tarafından militanları için özel olarak hazırlanan bomba yapımı ve saldırılara ilişkin eğitim videoları ile dokümanları incelediği, yine geçmiş dönemde Türkiye'de meydana gelen terör saldırıları ile ilgili araştırmalarda bulunduğu anlaşıldı.