Erdoğan’ın ‘Nükleer Enerji Devrimi’ planı

100 yıl önce İngiliz emperyalistleri Türkiye'yi enerjisiz birakmak için, petrol fışkıran Musul ve Kerkük'ü hile ve kumpaslarla koparmışlardı. 100 yıl sonra Başkan Recep Tayyıp Erdoğan- Türkiye, Karadeniz'de doğalgaz bularak Türkiye'nin kaderini değiştirmede büyük bir hamleyi gerçekleştirdi. Takdiri ilahi, yine Başkan Erdoğan 2023 seçim zaferinden sonra Türkiye'nin kaderini değiştirecek yeni gelişmeye imza atarak, Türkiye'nin TORYUMLA ÇALIŞACAK ikinci ve üçüncü nükleer santral kurulumu talimatı verdi.

20 BİN YIL ÜRETİYOR

Başkan Erdoğan'ın hamlesinin, Çin'in ilk toryum nükleer reaktörünü işletmeye almasıyla parelel yürümesinin anlam ve önemi çok büyük. Başkan Erdoğan'ın geleceği iyi okuyarak, hazırlattığı NÜKLLER ENERJİDE DEVRİM PLANI devreye giriyor. Bilindiği gibi dünyanın ikinci TORYUM MADEN REZERVLERİ GÜZEL ÜLKEMİZDE BULUNUYOR.

Toryumla çalışacak nükleer santrallar Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Evet Çin, Türkiye'nin de üzerinde uzun süredir çalıştığı toryum yakıtlı nükleer reaktörü faaliyete geçirdi. Çin'in devreye aldığı türünün ilk örneği olan, soğutma için suya ihtiyacı olmayan, 20 bin yıl enerji üretebilecek sıvı toryum nükleer reaktörü dünyada dengeleri değiştirecek öneme sahip. Çin'in işletmeye aldığı reaktör Türkiye için de ümitleri artırdı.

GİZEMLİ UÇAK KAZASI

Toryum reaktörünün, diğerlerine göre daha güvenli, azaltılmış atık, daha iyi yakıt verimliliği ve karayla çevrili kurak alanlarda kullanıma uygunluk dahil olmak üzere uranyum reaktörlerine göre birçok avantajı var. Başkan Erdoğan, Isparta'da meydana gelen şüpheli uçak kazasında yaşamını yitiren Prof. Dr. Engin Arık ve arkadaşlarının şehit olmalarından sonra, TORYUM KONUSUNU detaylı inceletmişti.

Türkiye'nin TORYUM BEYNİ merhum Prof. Dr. Engin Arık, vefatından önce 2002'de yaptığı açıklamada, toryumun önemini anlatmış ve bu alanda Türkıye'nin ciddi bir aşamaya geçebileceğini söylemişti. GELECEK TORYUMLA ÇALIŞACAK NÜKLEER SANTRALLERDE demişti. Ancak şüpheli bir uçak kazasıyla hem Engin Arık hem de ekibi hayatını kaybetmişti. Isparta'da 30 Kasım 2007'de düşen/düşürülen uçak kazasında şehit olan Türkiye'nin TORYUM MADENİ araştırmalarını yürüten beyinlerle ilgili gizem kaldırılamadı.

Kaza, Türkiye'nin çok fazla konuşulmayan 120 TRİLYON DOLARLIK bir TORYUM zenginliğini ortaya çıkarmıştı. 'Toryum' projesi üzerinde çalışan Prof. Dr. Engin Arık, Prof. Dr. Şenel Fatma Boydan, Doç. Dr. İskender Hikmet, Özgen Berkol Doğan, Mustafa Fidan ve Engin Abat'ı Isparta'daki kazada kaybetmiştik.

Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsınlar.

GELECEĞİN YAKITI

Bu bilginler Türkiye'nin iç ve dış borçlarını defalarca ödeyeceği düşünülen TORYUM MADENİ üzerinde çalışıyorlardı. Toryum, geleceğin enerji kaynağıdır.

Merhum Arık, Türkiye'nin sahip olduğu düşünülen toryum rezervinin enerji üretimi açısından, 120 trilyon dolarlık petrole eşit olduğunu söylemişti. Yani ABD'nin 2007 yılı milli gelirinin tam 12 katına eşdeğer. Toryum, Türkiye'deki enerji sorununu tamamen çözecek bir elementtir. Çünkü Türkiye kendine ebediyen yetecek bir toryum rezervine sahip.

Dünya toryum rezervi toplam bir milyon 780 bin tondur.

BUNUN 790 BİN TONU TÜRKİYE'DEDİR. Nükleer enerjinin geleceği Türkiye'de bulunan yakıtta saklı. Bu konudaki uzmanlar toryumun Türkiye'nin enerji bağımsızlığı açısından da önemli olabileceğini söylüyor. Türkiye'nin cari açığının en önemli iki nedeninin enerji kaynakları ve ileri teknoloji ürünlerin ithalatı olduğunu vurgulayan stratejistlere göre, Türkiye toryum sayesinde kendi yakıtını kullanarak enerji üretebilir.

Türkiye'nin kurulu gücünü yüksek tüketim düzeyine ulaştırmak için 200-250 GW arasında güç kaynağı kurmak gerekiyor. Bunun yarısı toryumdan olsa, dışa olan bağımlılık yarı yarıya düşüyor.

Eskişehir'deki bilinen rezervler bin yıl boyunca Türkiye'nin elektrik enerjisini karşılayabilir

SONUÇ

STRATEJİSTLER, toryum reaktörlerinin 2030'lu yıllarda dünyada ana enerji kaynağı olmaya aday olduğunu vurguluyor. Toryumun bu kadar bol miktarda bulunmasının da toryum yakıtlı nükleer reaktörler açısından yeni alternatifler sunması bekleniyor.

Bununla birlikte, toryumun radyoaktif doğasından kaynaklanan sağlık ve çevre sorunlarının, toryum pazarının büyümesini engellemesi de öngörüler arasında.

GELECEĞİN YAKITI TÜRKİYE TOPRAKLARINDA.