FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni yakayı ele verdi

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sürüyor.

F SERİSİ DOLARLAR ÇIKTI

BU kapsamda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisaklı ve şüpheli şirketlerde SGK kaydı bulunan, Asya Katılım Bankası'na destek veren, fonlama yapan, KHK ile kapatılan sendika üyeliği bulunan ve örgütün tepe yöneticileri Barbaros Kocakurt ile Süleyman Uysal isimli şahıslar ile irtibat kaydı bulunan, Kaynak Holding bünyesinde faaliyet gösteren Işık Yayıncılık editörlerinden Fetullah Gülen'in ağabeyi Kutbettin Gülen'in kızı Asiye Gülen'in yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Esenyurt'ta 22 Haziran'da düzenlenen operasyonda Asiye Gülen ve dini nikahlı eşi Mustafa Çamyar yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise 1 adet F serisi 1 Amerikan Doları, 16 bin 710 Amerikan Doları, 8 adet cep telefonu, 12 adet sim kart, 2 adet dizüstü bilgisayar, çok sayıda flash bellek, DVD, hard disk ve örgütsel doküman ele geçirildi.

FETÖ'DEN ARANAN BOYDAK ATAŞEHİR'DE YAKALANDI

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri, FETÖ soruşturması çerçevesinde 7 yıl 6 aylık hapis cezası onanan ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Mustafa Boydak'ın yerini tespit etti. Firari konumda olan Hacı Boydak'ın kardeşi ve Kayseri Sanayi Odası eski Başkanı Mustafa Boydak aylar sonra Ataşehir'de gözaltına alındı. 2016'da Kayseri'de gözaltına alınıp serbest bırakılan Boydak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.