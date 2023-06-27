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Haberler Gündem Son dakika: PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ tutuklandı

Son dakika: PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ tutuklandı

Son dakika haberi...CHP’nin ve FETÖ’nün fonladığı TELE1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bebek katili Abdullah Öcalan’a övgüler dizerek serbest bırakılması çağrısında bulundu. Gözaltına alınan Yanardağ,tutuklandı.

AA
Son dakika: PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ı öven Merdan Yanardağ tutuklandı

Katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşısıyla ilgili açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 25 Haziran'da Tele 1 kanalında PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında resen başlatılan soruşturma kapmasında gözaltına alınan Yanardağ'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yanardağ, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan Yanardağ, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Yanardağ'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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