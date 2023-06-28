Başkan Erdoğan’dan Kurban Bayramı diplomasisi

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Paşinyan, görüşmede Türk halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Başkan Erdoğan da Kurban Bayramı'nın başta bölge olmak üzere, tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisini iletti.

İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme hedefiyle başlatılan süreçte bugüne kadar güven artırıcı adımlar atıldığını ve gelecek dönemde de bu sürecin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

BAŞKAN ERDOĞAN ALMANYA BAŞBAKANI SCHOLZ İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı ve bu alanlarda iş birliğinin artırılması gerekliliği vurgulandı.

Rusya'da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ayrıca İsveç'in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in, terörle mücadele mevzuatındaki değişiklik başta olmak üzere doğru yönde adımlar atmakla birlikte İsveç'te PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye, terör örgütlerine insan devşirmeye ve finans kaynağı teminine devam ettiklerini ve bu durumun da Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN, ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, liderler karşılıklı olarak bayramın Türk dünyası ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ayrıca 9 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Şevket Mirziyoyev'e başarılar dileyerek, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 3'üncü toplantısını da bir an önce icra etmek istediklerini belirtti.