Çeşme toz duman

Türkiye'nin tatil cenneti Çeşme'de yaz sezonu toz toprakla geldi. İlçede yaşananlar "Çeşme, Çeşme olalı böyle zulüm görmedi" dedirtiyor. Havaların iyice ısındığı, okulların tatil olduğu, 9 günlük bayram tatilinin başladığı dönemde halen daha kazılan ve asfalt atılmayan yollar, hem ilçe halkına, hem esnafa hem de tatile gelen kişilere sevimsiz günler yaşatıyor. Herkes tatil merkezlerinde selfie çekilip güzel anılar biriktirirken, Çeşme'ye gelen vatandaşlar ise bitmeyen altyapı çalışmaları nedeniyle sadece çile çekiyor.

EVLERDE TADİLAT YASAKLANDI

Ana noktalarda ve sokak içlerinde 1 aydır devam eden boru ve hat döşeme ile yol ve kaldırım düzenlemelerinin bir türlü bitirilememesi, sağlıksız bir ortama ve beraberinde sinirlerin gerilmesine sebep oluyor. Üstüne üstlük iş makinelerinin ve kamyonların gürültüleri de işin diğer tatsız kısmı. Çeşme genelinde 15 hazirandan itibaren gürültüye sebep olabilecek her türlü ev tadilatları yasaklanırken ve ayrıca bu kurala uymayanlara ceza kesilirken, ilçede yapılan ve halen devam eden yol çalışmaları ise herkesi fazlasıyla kızdırdı. Evleri ve yazlıkları olan kişiler, otellere tatile gelen yerli ve yabancı turistler ile ilçe esnafı ve hatta sokak hayvanları, her gün tozun toprağın içinde yaşamak zorunda kalıyor. Bitmek bilmeyen altyapı çalışmaları nedeniyle hem rahat nefes alamayan hem de çukurlu yollarda araç kullanan vatandaşlar, bu uygulamanın yanlış zamanda gerçekleştirildiğini ve Çeşme'ye yakışmadığını dile getirdi.

ÇOKTAN BİTMİŞ OLMALIYDI

Pazar günleri dahi çalışmalarını sürdüren ekipler yolların bitirilmesi için yoğun mesai harcarken, hava ve gürültü kirliliğine maruz kalan vatandaşlar "Bu işlemlerin çoktan bitirilmiş olması gerekirdi. Yaz sezonu başladı ve insan yoğunluğu arttı. Bizler huzurlu bir tatil yapmayı planlarken, günlerimizi tozun içinde ve bozuk yollarda geçiriyoruz. Bu yapılanlar hizmet değil bizlere eziyettir. Ayrıca ortaya çıkan manzaralar, Çeşme'nin kötü tanıtılmasına neden oluyor. Sonuçta buraya şehir dışından ve yurt dışından on binlerce kişi gelip tatil yapmaya çalışıyor. Daha iyi bir Çeşme için hizmetlerin yapılmasına karşı değiliz. Sadece zamanında bitirilmeyen hizmetin ne yetkililere ne de ilçe halkına hiçbir faydası yok" yorumunu yaptı.

"YAĞMUR ÇAMURU BAHANE EDİYORLAR"

Bu tarz çalışmaların senelerdir hep yaz dönemine getirilmesinden şikayetçi olan Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Necat Çelikok ise "Bütün kış veya sonbahar, ilkbahar dönemlerinde neden yapılmıyor anlamış değilim. Kışın yağmur çamurda çalışma yapılamayacağını bahane ediyorlar. Alakası yok. Bizim bir evimiz de Rusya'da ve orada 0 derecenin altında karlı havalarda bile bu tarz işler yapılabiliyor. Bir diğer konu da kurumlar arasında entegrasyon olmaması. Elektrik, su, doğalgaz ve internet firmaları, yer altına kablo ve boru döşeme işlemleri yapacağı zaman birbirleriyle irtibat halinde olmadan çalışıyor. Sürekli yollar kazılıyor, kapanıyor. Bir kazı yapılmadan önce bu kurumlar ortak bir çalışma yapıp tek seferde işleri bitirmeli. Ayrıca Çeşme'nin normalde 50 bine yakın bir nüfusu var. Bu sayı yaz döneminde 1 milyonun üzerine çıkıyor. Bu kadar yoğun bir insan kalabalığının olduğu bir ilçede böylesi çalışmalar daha kısa sürede ve yaz döneminden önce yapılıp bitirilmeli" diye konuştu.

"PLANLAMA YAPILMADI"

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, planlamaların sıkıntılı olduğunu ve bu yüzden de gecikmelerin yaşandığını söyledi. Başkan Köfüncü, "Birimler şu an el birliğiyle çalışmalarını sürdürüyorlar ama geç kalındı. Zamanında bu işlerin planlı bir şekilde halledilmiş olması gerekiyordu. Bizim de şu an en büyük derdimiz 2 bin 3 bin esnafın ekmek yemesi" dedi. Ayrıca Köfüncü, 9 günlük tatilin en iyi ve güvenli şekilde geçesi için emniyet güçleriyle de koordineli çalıştıklarına dikkat çekti. Köfüncü şunları söyledi: "Kurum ve kuruluşlar bütün suçu birbirine atıyor. Ama burada önemli olan altyapının doğru bir şekilde yapılmaması. Sonuca baktığımızda yollar kötü, her yerde toz toprak var. Turizm zamanında bu işlemlerin yapılması çalışmalarda geç kalındığının işareti. Daha önce ihale şartnamelerine uymayanlar olmuştu. Aslında gecikmeler biraz da bundan kaynaklanıyor. Gerekiyorsa iki sene sonra olsun ama tek seferde bu işler halledilmeli..." Denetimin olması gerektiğine dikkat çeken Köfüncü, sürecin kontrolünü yapacaklarını da dile getirdi.

BAŞKAN'A GÖRE SORUN YOK!

Denizi, kumu ve güneşinin yanı sıra rüzgarıyla da yerli turistin Ege'deki en önemli tercihlerinden Çeşme'deki otellerde neredeyse boş oda kalmadığı ifade ediliyor. İlçeye olan ilgi, kendisini plaj ve çarşılardaki kalabalıkla ve ana caddelerdeki trafik yoğunluğuyla da gösteriyor. İlçede süren altyapı çalışmaları birçok vatandaşı bezdirirken Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise yağtığı açıklamada her şey yolundaymış mesajı vermeye çalıştı. Oran, "Ilıca Plajı'nda kıpırdayacak yer yok, çok doluyuz, çok kalabalığız. Çeşme Belediyesi olarak 24 saat hizmet vermek, talepleri karşılayabilmek için mücadele ediyoruz. Bu arada turizmcilerimiz de esnafımız da gayet mutlu ve mesut çünkü herkes dolu ve para kazanıyor" diye konuştu.

