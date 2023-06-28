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Haberler Gündem Emine Erdoğan'dan bayram mesajı

Emine Erdoğan'dan bayram mesajı

Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan mesaj yayınlayan Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Gönüller yapmayı sürdürmeyi temenni ediyor, her hanenin bayram neşesiyle dolmasını can-ı gönülden diliyorum." dedi.

Emine Erdoğan’dan bayram mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan kutlama mesajı yayınladı.

Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "El ele aştığımız zor günlerin tesellisi, sevgide birleşen yürekler oldu. Bir ve beraber olmanın şifasını idrak etmemize vesile olan bayram günlerinde, gönüller yapmayı sürdürmeyi temenni ediyor, her hanenin bayram neşesiyle dolmasını can-ı gönülden diliyorum. Milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, depremde yitirdiğimiz kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır niyaz ediyorum."

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