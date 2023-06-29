Kaçan boğalar vatandaşa zor anlar yaşattı

Yurt genelinde kesime götürülürken kaçan kurbanlıklar, vatandaşlar ve kurban yakalama timleri tarafından uzun süren kovalamaca sonucu yakalanabildi. Şanlıurfa Eyyübiye Mahallesi'nde sabah saatlerinde Halil Yıldırım'a ait kurbanlık boğa kesilmek istendiği sırada sahibinin elinden kaçtı. Çevredekilerin uğraşlarına rağmen boğa yakalanamadı. Motosiklet, otomobil ve araçlarla önü kesilmeye çalışılan boğa, 2 saat sahiplerini peşinden koşturdu. Kilometrelerce devam eden takip sırasında bir sokakta boğa kıstırıldı, başına çuval geçirıldi. Yanına kimseyi yaklaştırmayan boğa, bölgeye gelen belediye görevlileri tarafından sakinleştirici iğne vurulduktan sonra kesime götürülebildi.

İSTANBUL

Güngören'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, Mehmet Akif Caddesi'ni birbirine kattı. Cadde boyu akan trafikte koşan boğa sürücülere de zor anlar yaşattı.

BURSA

İznik'te pide işi ile uğraşan İrfan Karaman'a ait kurbanlık koç tam kesileceği esnada sahibinin elinden kaçtı. İlçe merkezine kadar kaçmayı başaran koç trafiği birbirine kattı. 1 saatlik çalışma sonrası koç vatandaşlarında yardımıyla bir inşaattın bahçesinde yakalandı.

MUŞ

Muş hayvan pazarında bir anda sahibinin elinden kurtulan kurbanlık dana, pazar içinde kaçmaya başladı. Dananın üzerine geldiğini gören vatandaşlar büyük korku yaşadı. Sahibinin elinden kaçan dana, kısa bir süre sonra tekrar yakalandı.

DÜZCE

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kaçan kurbanlık danayı İlçe Emniyet Müdürlüğündeki polis memuru yakaladı.