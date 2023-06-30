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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi

Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram diplomasisi sürüyor. Sudan, Filistin, Almanya, Katar, Kazakistan, Pakistan, Somali, Cezayir, BAE, Azerbaycan ve birçok ülke lideriyle bayramlaşıp bölgesel ve küresel meseleleri konuşan Erdoğan bugün de birtakım temaslarda bulundu. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Bosna Hersek SDA Partisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile konuştu.

Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi

Bayramın birinci ve ikinci günü Sudan, Filistin, Almanya, Katar, Kazakistan, Pakistan, Somali, Cezayir, BAE, Azerbaycan ve birçok ülke lideri ile bayramlaşan Erdoğan bugün de birtakım görüşmeler gerçekleştirdi.

TÜRKMENİSTAN BAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, liderler karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. Türkiye-Türkmenistan dostluğu ve bölgesel konular da telefon görüşmesinde ele alındı.

İRAN'LA İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL MESELELER MASADA

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı'nın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı.

BAKİR İZZETBEGOVİÇ İLE KONUŞTU

Başkan Erdoğan, Bosna Hersek SDA Partisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

BARZANİ İLE BAYRAMLAŞTI

Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

SUDAN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdülrahman el Burhan ile görüştü. Karşılıklı bayram tebriğinin yapıldığı görüşmede Sudan'daki gelişmeler masaya yatırıldı.

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