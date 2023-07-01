“İslamofobi önleme merkezi kurulmalı”

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Kurban Bayramı'nda AK Parti Güzelbahçe ve Urla ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek partililerle bayramlaştı. Kurban Bayramı'nın kardeşlik ve yardımlaşma günleri olduğuna dikkat çeken Bursalı, NATO'ya üye olma hayali kuran İsveç'in ifade özgürlüğü adı altında Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı şiddetle kınadı.

ACİL STRATEJİK ÇÖZÜMLER

İSVEÇ'TE yaşanan olayın dünya genelinde İslam karşıtlığının geldiği boyutu da ortaya çıkardığına değinen Bursalı, "İslamofobi, küresel ölçekte artan bir sorun ve bu durum, toplumsal barış ve insan haklarını olumsuz etkiliyor. Bu büyüyen tehdit acil stratejik çözümler gerektiriyor. Bu kapsamda, Türkiye olarak İslamofobi'ye karşı duruşumuzu daha kurumsal ortaya koymak adına 'İslamofobi İzleme ve Önleme Merkezi' kurulabilir" dedi. Bu merkezde dijital alanda yer alan İslam karşıtı ve İslamofobik içerikleri sürekli olarak takibinin yapılarak bölgesel nefret söylemi artışlarının erken aşamada tespit edilebileceğine de dikkat çeken Bursalı, "Merkez, tespit ettiği riskli durumları yetkililere bildirerek, bu tür olayların yayılmasını engellemek için önleyici tedbirler alabilir.

'TÜM DÜNYA İÇİN ORTAK HEDEF OLMALI'

BURSALI, "Merkezin kuruluşu, aynı zamanda Türkiye'nin İslamofobi'ye karşı küresel duruşunu ve bu duruşunu somut adımlarla pekiştirme iradesini yansıtır. İslam karşıtlığının önlenmesi, tüm dünya için ortak bir hedef olmalı ve bu hedefe ulaşmak için uluslararası toplumlarla iş birliği yapmaya davet eder. İslamofobi İzleme ve Önleme Merkezi'nin kurulması, bu sorunla etkin bir şekilde mücadele etmek için yeni bir başlangıç olabilir. Bu merkez sayesinde, İslam karşıtı her türlü tutum ve eylemin izlenmesi, anlaşılması ve en önemlisi, önlenmesi için çalışmalar daha kurumsal yapılabilecektir" diye konuştu.