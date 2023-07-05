Karşıyaka’dan şirketleşme iddialarına yanıt

Geçtiğimiz günlerde Karşıyaka Spor Kulübü'nün şirketleştiğine dair çıkan haberlere ilişkin yeşil-kırmızılı kulüpten bir açıklama geldi. Açıklamada, "Karşıyaka Spor Kulübü'nün şirketleştiği yönünde yapılan açıklamalar karşısında aşağıdaki açıklamayı yapma ihtiyacı doğmuştur.

Karşıyaka Spor Kulübünün halen geçerli olan ve 30.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Tüzüğünün 3. maddesinin 3. fıkrasının (d) bendine göre kulübümüz:

Ticaret unvanı Derneğin veya Dernek Şubelerinin adını taşıyacak şekilde ve TTK'nın emrettiği şekil ve şartlarda hakim hisseleri dernek üzerinde ve kontrolünde kalmak kaydı ile ticari işletmeler, iktisadi teşekküller, vakıflar kurar veya kurulmuş ticari işletmelere, vakıflara katılabilir, ortak olabilir. Kurulmuş veya kurulacak olan ortaklık hisselerini devralabilir ,devredebilir veya halka arz yoluyla değerlendirebilir.

Dolayısı ile Kulüp Yönetim Kurulu en az %51 hissesine sahip olacağı bir şirket (iktisadi teşekkül) kurabilir. Nitekim Kulübümüz bu maddeye dayanarak ayrı zamanlarda (mevcut yönetimden önce)2 şirket(iktisadi teşekkül) oluşturmuş bu iki kurum amacını yitirdiğinden vergi dairesinden kaydı silinmiştir.

Bu kez Tüzüğümüzün aynı maddesine dayanarak %100 ü (yani tamamı) kulübümüze ait bir şirket kurulmuştur. Şirketin amacı her türlü ticari (kulüp forması hediyelik ,araç eşya vs) işlerin kurumlar vergisi ve katma değer vergisi mükellefiyetine tabi olması ve bu mükellefiyetlerden kulübü uzak tutmaktır.

Öte yandan 22.04.2022 tarihinde yürürlüğe giren 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile bu kanuna istinaden çıkarılan Yönetmeliklere göre Kulüplerin Şirketleşmesi (tüm malvarlığı alacak ve borçları yarışmacılık haklarının bir şirket tarafından devralınması) tamamen ayrı bir işlem olup, Kulüp Genel Kurulunun kararı ve Gençlik ve Spor Bakanlığını onayına bağlıdır.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında Karşıyaka Spor Kulübünün Şirketleşmesi diye bir husus söz konusu değildir. Kaldı ki genel kurulumuz daha önce kulübü şirketleştirip tamamen satma yetkisi verdiği halde bu yetkiyi kullanmak aklımızın ucundan bile geçmemiştir. Şirketleşme konusunun muhatabı bu yönetim değildir. Karşıyaka spor kulübü Karşıyaka halkınındır. Stadyum arazisi kutsalımızdır" ifadelerine yer verildi.