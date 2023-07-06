Nükleer enerji devriminde 4’üncü stratejik hamle

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıktıktan sonra ilk Kabine toplantısını 14 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirdi. 8 saat süren toplantıda her bakan yarım saat konuştu, gelecek planlarını anlattı.

Erdoğan, Kabine toplantı sonrası 'Güçlü Türkiye' vurgusu yaptı, "Milletimizin refahını artıracağız" dedi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ilk Kabine toplantısında bakanlara verdiği stratejik hedefler çok dikkat çekiyor.

Stratejik hedeflerden birisi milli enerji.

Türkiye, enerji alanında sessiz devrim gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin son 21 yılda enerji alanında yaptığı "sessiz devrim" büyük Türkiye yolunda önemli bir virajın aşılmasını sağlıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın nükleer enerji devrimi projesinde 4'üncü hamle devreye giriyor.

YER ARAŞTIRMASI BAŞLADI

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin dördüncü nükleer santrali için talimatı verdi, yer arayışı başladı. Erdoğan, üçüncü ve dördüncünün uranyumlu değil, geleceğin yakıtı olacak toryum madeninden yapılması talimatını verdi. Şu anda Çin toryumlu nükleer santral aşamasına geçti, Amerika hazırlanıyor. Toryumlu nükleer santral sürecinde Türkiye tarihi bir kavşağı geçecek.

Dünyanın iki numaralı toryum rezervleri Eskişehir bölgesinde. Buna göre dördüncü nükleer santral için yer aramasında bazı bölgeler öne çıktı. Ankara Nallıhan, Kırıkkale ve Konya bölgesi...

'AKKUYU' HIZLA İLERLİYOR

Türkiye'nin ilk nükleer santrali Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu birinci ünitesi 2024 yılında üretime başlıyor.

Milli enerji politikamızın en önemli sac ayaklarından bir tanesi nükleer enerji planı. Proje büyük bir hızla ilerliyor. 2024 yılından başlayarak her yıl birer reaktör devreye girecek. 2028'e kadar bu projen tümüyle devreye alınmış olacak Akkuyu NGS'nin Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacak.

Milli enerjide 2'nci nükleer santrali de Rusya yapmak istiyor. 3'üncü nükleer santral için Kırklareli İğneada'da Çin görüşmelere başladı. Türkiye'nin nükleer enerji programında küçük modüler reaktörler çok önemli bir yer kaplıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde yatırım ve reform hamlesine yakışır şekilde nükleer alanında da önemli gelişmeler gerçekleştirilecek.

Başkan Erdoğan'ın Enerji Bakanı'na verdiği ikinci stratejik hedef Doğu Akdeniz'de gazın hemen bulunması ve üretime 2024 yılında başlanması. Karadeniz gaz sahasında kuyular birbiri ardına açılırken hedef Akdeniz-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti- Girit Adası arasındaki bölgede detaylı incelemeler yapıldı. Kıbrıs'ın Rumlarla ihtilaflı üç bölgesinde Türkiye'nin Akdeniz gazı çıkarması söz konusu olacak.

SONUÇ

YÜZYIL önce İngiliz emperyalizmi, Musul ve Kerkük'ü hilelerle Anadolu topraklarından koparmışlar, Türkiyemizi petrolsüz bırakmışlardı. Yüzyıl sonra Başkan Erdoğan-Türkiye kaderini değiştirdi. Karadeniz'de milli gazı çıkarıyor, Doğu Akdeniz'de de çıkarmak üzere. 4 nükleer santralimiz de devreye girdiğinde enerjide bağımsız Türkiye'yi kimse tutamaz, Türkiye üzerine kimse oyun kuramaz. Yolun açık olsun büyük Türkiye...