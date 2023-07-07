Aman dikkat! Derin ABD- Avrupa uyumaz

Kurban Bayramında Ege ve Akdeniz bölgesindeki bazı illerde ve ilçelerdeki dostlarımla beraber olduk. Özellikle, AK Parti il ve ilçe yönetimlerinde görevli arkadaşlarım birbirine benzer şekilde, "CHP karışık. Birbirini yiyorlar. Altılı masa dağıldı. Muhalefetteki bu dağınıklık bize İstanbul ve Ankara'yı muhakkak kazandırır" konuşmaları dikkatimi çekti.

Ben de, "Aman dikkatli olun. Bugün öyleler, ama yarın ne olacağını kestirmek zor.

Türk siyasetinde 24 saat bile uzundur. Yerel seçımlere 9 ay var. Köprünün altından daha çok su akar" karşılığını verdim.

Evet. Önümüzdeki ayların çok önemli konusu 2024 Mart yerel seçimlerine yönelik bazı derin planları, senaryoları, tuzakları ortaya koymak amacıyla bir süreç analizi yapacağım...

KURGULAYANLAR UYUMUYOR

2023 yılı seçimlerine giderken, CHP - Kemal Kılıçdaroğlu omurgasındaki ALTILI MASAYI kim kurgulamıştı? Birbiri ile benzemeyen, birlikte kahve bile içmemiş 7 partiyi bir araya kimler getirmişlerdi? Cevap:

Derin Amerika ve ABD.

Neden?

Bağımsız Türkiye yolunda yürüyen Başkan Erdoğan'ı devirip, 7'li masayı iktidara getirerek, Türkiyemizi NATO'ya, IMF'e çıpalamak istiyorlardı.

Yeni dünya projelerinde ülkemizi kullanmak sevdasına düşmüşlerdi.

Aziz milletimiz emperyalistlerin ülkemize pranga takmasına geçit vermedi. Peki. Derin Amerika/Avrupa derin planlarından vazgeçti mi?Büyük harfle HAYIR.

Erdoğan'ı 2023 Mayıs'ta deviremediler. Ama, Erdoğan'ı zafiyete uğratmak için önümüzde 2024 Mart Yerel Seçimlerine yönelik derin planları olacaktır.

Başkan Erdoğan, bayram konuşmasında ne dedi?

Tarihi 14/28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkan Başkan Erdoğan, AK Parti'ye yeni hedef verdi. 2024 YEREL SEÇİMLERİ.

Erdoğan, "İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana başta olmak üzere hizmetsizlik girdabındaki CHP'lilerin idare ettiği illeri hizmetle tanıştıracağız" sözleriyle çok önemli bir hedefe yöneldi.

Erdoğan'ın bu konuşmasını muhakkak ama muhakkak Derin Amerıka-İngiltere stratejik ve istihbarat merkezleri masaya koymuş, senaryoları revize etmeye başlamışlardır.

Başkan Erdoğan'ın, İstanbul ve Ankara'yı geri almaması için derin planlar hazırlanıyordur.

Yine oyun kuracaklardır.

Önümüzdeki 9 ay içinde, Başkan Erdoğan'ın moralini bozmak, zafiyete uğratmak için, ekonomik manipülasyonlar, fitne çıkarma teşebbüsleri, hassas konuları kaşıma gibi senaryolar yazacaklardır.

BİRBİRİNİ YİYORLAR

Bugün muhalefet çarşaf. Birbirini yiyor. 7'li masa dağılmış.

Ekim sonu bir bakacağız.

Derin Amerika/Avrupa etki ajanları, küresel çetenin yerli ayakları, stratejistleri, kaos beyinleri harekete geçti.

İYİ Parti ve HDP'yi, Ümit Özdağ ile Pervin Buldan'ı bir araya getiren DERİN AMERİ- KA - AVRUPA PARMAKLARI, yerel seçim öncesinde de devreye girip taktikleri verir.

Hepsi CHP'nin yanında hizalanabilirler.

Kemal Kılıçdaroğlu çıkar, Meral Akşener çıkar, "İstanbul'u Erdoğan'a teslim etmeyeceğiz" diye nutuk atmaya başlarlar, Amerikan İstihbarat Örgütü CIA'in aparatı HDPPKK, "Her yerde aday çıkartmaktan vazgeçer, İstanbul ve Ankara'da CHP/IP adayını desteklerler.

İşbirliği yapabilirler.

MENFAATTE BİRLEŞİRLER

Bakmayın siz Meral Akşener'ın Kılıçdaroğlu'na taktik vuruşlarına, muhalefetin birbirine yemesine.

Ağababaları istediğinden, koltuk aşkı - menfaat hepsini bir araya getirir.

Erdoğan'a, "Seni başkan yaptırmayacağız" diye haykırıyorlardı.

Ekim - Kasım çıkarlar, bu sefer Erdoğan'a, "İstanbul ve Ankara'yı vermeyeceğiz" nutukları atarlar, matematik diyerek, birbirlerine yine sarılırlar.

Kemal Kılıçdaroğlu, (yaparsa) 29 Ekim'de Kurultay'da genel başkan seçilir. Siyaset pazarı kurma ustalığı var. Yine kurar, Meral Akşener'e, "Mersin, Manisa, Denizli, Balıkesir, Yozgat'ın belediye başkan adayını sen çıkar, İstanbul ve Ankara'da da daire başkanlıkları vereyim" demekten geri durmaz.

ABD istihbarat servisi de aparatı PKK- Kandil katillerine talimat verir, "İstanbul, Ankara, Adana, Mersin'de aday çıkarma" der, tekrar işbirliği masasını kurarlar.

SONUÇ

ÖNÜMÜZDEKİ 8 ayda neler olur neler? Başkan Erdoğan bir siyaset ustası. Küresel aktör. Küresel Çete'nin, Derin Amerika-Avrupa'nın ciğerini elbette bizden daha iyi biliyor. Yerel seçim senaryolarına karşı da gereken karşılıkları verecektir. Özellikle, AK Parti yönetim kadrolarının, milletvekillerinin, teşkilatlarının, CHP ve muhalefet cephesindeki kaos ortamını yanlış değerlendirmemesi gerektiğini muhakkak söyleyecektir.

UNUTMAYALIM, Derin Amerika, Avrupa uyumaz...