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Bakan Yerlikaya duyurdu! 15 bin 591 göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandığını ve 6 bin 883'ünün sınır dışı edildiğini ifade etti.

DHA
Bakan Yerlikaya duyurdu! 15 bin 591 göçmen yakalandı

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında yakalananların; 6 bin 883'ü sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor. Geçtiğimiz ay 23 bin 450 düzensiz göçmenin de ülkemize girişleri sınırlarımızda engellendi. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek" dedi.

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