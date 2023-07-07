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Başkan Erdoğan'dan Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet töreninde önemli mesajlar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi, Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye'nin zaten çok güçlü ve üst düzey olan askeri eğitim standardını, yeni açılımlarla, yeni kazanımlarla yükseltmeye devam edeceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan’dan Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet töreninde önemli mesajlar

Başkan Erdoğan, 10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi, Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla ey şanlı asker diyerek milletimizin dualarından esksik etmediği kahraman ordumuzun her bir neferine saygılarımı sunuyorum.

Eğitimlerini tamamlayan tüm subaylarımızı canı gönülden tebrik ediyoruz. Mezunlarımız arasında 19 ülkeden 91 misafir öğrencimiz de bulunuyor.

Mezun olan her bir evladımız bağımsızlığımız uğrunda gerektiğinde şahadete yürüyeceğinden asla şüphe etmiyorum. Genç teğmenlerimize sonuna kadar güveniyorum.

Üniversitemizi bitiren subay ve astsubaylarımız başarılarıyla göz dolduruyor. Ödediğimiz ağır bedeller sonrasında ulaştığımız bu aşamayı ülkemiz adına çok kıymetli buluyoruz.

Kurumlarımızın sürekli tekamül içinde olması gerekiyor. Başarıyı sadece geçmişle kıyasta ararsak geçmişte kalmaktan kurtulamayız.MSÜ'nün faaliyete geçmesiyle vücut bulan sivil-asker iş birliğinin daha geliştirilmesinde fayda görüyoruz.

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Türkiye, sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir? Terörle insanlık yan yana duramaz. İttifakın özü dayanışma ikliminin tesisidir. Bize tavsiyede bulunanlar öncelikle şu sorulara cevap vermelidir. Türkiye, sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir? Türkiye, terörle arasına mesafe koymayanlara nasıl onay verebilir? Madrid'de ülkemize verilen sözlere riayet edilmesini istiyoruz. Bağcıyla işimiz yok amacımız üzüm yemek.

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