Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu! Seyahatsever Projesi 10 Temmuz’da başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Seyahatsever projesinin 10 Temmuz Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Bakan Osman Aşkım Bak'ın açıkladığı proje gençler tarafından sevinçle karşılanırken merak edilen bazı detaylar oldu. Peki, adayların projeden yararlanabilmesi için gereken şartlar neler? Projeden yararlanmak için adaylarda aranan şartlar neler, başvurular nasıl yapılıyor, Seyahatsever projesi ne zamana kadar? İşte tüm soruların yanıtı...

SEYAHATSEVER PROJESİ NEDİR?

Seyahatsever projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın seyahat edecek olan gençlere Bakanlığa ait yurtlarda ücretsiz konaklama imkanı sunan bir proje olarak biliniyor.

SEYAHATSEVER PROJESİ 2023 ŞARTLARI NELER? KAÇ YAŞ ARASINI KAPSIYOR?

Projeden yararlanmak isteyen kişilerin 18-30 yaş arasında olmaları gerekiyor. Yaz boyu ücretsiz olacak yurtlardan yararlanmak için öğrenci olma şartı da aranmayacak. Konaklama için yurt müdürlüğü ile en az bir gün öncesinden iletişime geçip ad, soyad ve TC kimlik numarası ile rezervasyon yapmak gerekiyor.

Bir ilde en fazla 5 gece konaklama yapılabilecek. Girişte TC kimlik kartının fotokopisi istenecek. Konaklama için ilk giriş saati 13.00 olacak odanın boşaltılacağı gün de en fazla 13.00'e kadar çıkış yapılacak. Konaklama süresince yurtlarda kalan kişiler en erken saat 05.00'te yurttan çıkabilecek ve yurtlara en son giriş saati 01.00 olacak. Her gün temizlik yapılması amacıyla saat 13.00-17.30 arası odalar boşaltılacak. Huzur bozucu davranışlarda bulunanların misafirlikleri sonlandırılacak.