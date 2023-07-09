Sağlık Bakanı Koca’dan Binali Yıldırım açıklaması: Önemli bir sağlık sorunu bulunmamakta

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın 'Hayatını kaybettiği'ne dair sosyal medyada asılsız paylaşımlar yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım, rutin kontrollerini yaptırmak için doktora gitti. Yapılan anjiyo işlemi sonrası evinde istirahat ederek çalışmalarını sürdürüyor.

'BİNALİ YILDIRIM HAYATINI KAYBETTİ' PAYLAŞIMLARI İLE DEZENFORMASYON YAPTILAR

Binali Yıldırım hakkında bu sabah sosyal medyada, 'Hayatını Kaybetti' şeklinde iddialar servis edildi. Maksatlı olduğu anlaşılan paylaşımlar sonrası gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

RUTİN KONTROLLERİNİ YAPTIRDI

Edinilen bilgiye göre; Binali Yıldırım rutin kontrollerini gerçekleştirmek için doktoruna gitti. Yıldırım'a burada anjiyo işlemi yapıldı. Yıldırım, evinde istirahat ediyor. Yıldırım'ın bu sürede işlerini de takip ettiği bildiriliyor. Öte yandan Yıldırım'ın Azerbaycan'da geçirdiği kazadan sonra rutin kontrollere gittiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA SIK SIK YAPILAN DEZENFORMASYONLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Bugün AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a yönelik yayılan gerçek dışı bilgi, daha önce birçok sanatçı, siyasi ve tanınmış kişi için de paylaşıldı. Sosyal medyadaki teyitsiz ve maksatlı paylaşımlar bilgi kirliliğini de beraberinde getiriyor.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI YAYINLADI

Binali Yıldırım'ın anjiyo olduğunu öğrenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Geçirdiği rahatsızlık sonucu anjiyo olan Genel Başkan Vekilimiz; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanımız Sayın Binali Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbimden acil şifalar diliyor; tez vakitte sağlığına kavuşup aramıza dönmesini temenni ediyorum." dedi.